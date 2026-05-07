CHP’den korkulan tanığa manipülasyon

CHP'den, 38. Olağan Kurultay'ın korkulan tanığı Adem Soytekin'in vereceği ifade öncesi dikkat çeken hamle. Soytekin, projedeki 75 dairenin CHP'li kritik isimlere verildiğini ve isimleri tek tek listeleyeceğini söylemişti. CHP'li isimlerin, Adem Soytekin'in 1 Temmuz'daki ifadesine gölge düşürmek amacıyla yalan yanlış bilgi paylaşımlar yapması dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in danışmanı Altan Sancar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Pendik Arkatlı konutlarının 2022 yılında teslim edildiğini öne sürdü. Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultay sürecinde projeden menfaat sağlanamayacağını ima etti. Ancak KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 29 Mart 2024 tarihli açıklamasında, Arkatlı Evler'de teslim sürecinin henüz tamamlandığı ve 1 Nisan 2024 itibarıyla başlayacağı duyurmuştu. Bu açıklama, "2022'de bitti" iddiasını tartışmaya açtı.

75 İSME DAİRE VERİLDİ

Dosyada tanık olarak adı geçen müteahhit Adem Soytekin'in 6 Haziran 2025'te etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, Arkatlı projesinden 75 konutun CHP kurultayında etkili olduğu öne sürülen kişilere verildiğini itiraf etmişti. Soytekin'in daha sonra Ocak 2026'da mahkemeye sunduğu dilekçede ise bu kişilere ait listelere ulaşamadığını, serbest kalması halinde belgeleri temin edebileceğini belirttiği kaydedildi. Soytekin, satış sözleşmelerini içeren listelerin projenin emlakçısı ve aynı zamanda kız arkadaşı olan İBB dosyasının sanıklarından Nezahat Kurt'ta bulunduğunu söylemişti. Bu arada, CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin de projeden 2 daire aldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor. Güneri'nin kendisi ve eşi adına konut aldığını kabul ettiği ve parasını ödediği, ödeme sürecine ilişkin detayların henüz netleşmediği belirtiliyor. 1 Temmuz'da görülecek kurultay davasında Soytekin'in sunabileceği olası liste ve belgelerin, yalnızca kurultay sürecini değil, İBB dosyası ve CHP İstanbul İl Kongresi davasını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.