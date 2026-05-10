İş bitti, ihalesi 2 ay sonra yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024'te yapılan ihaleye ilişkin olarak soruşturma izni verdi. Soruşturmaya göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi, Milli Kuvvetler Caddesi'ne bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihalenin 31 Aralık 2024'te, yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendiği, sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı. 2 milyon TL bedelle yapılan ihalede usulsüzlük olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin, konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. Bakanlığın, konuyla ilgili soruşturma izni verdiği öğrenildi. Muharrem DOĞANTEZ/SABAH

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!