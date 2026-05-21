SON DAKİKA... Eski CHP'li Özkan Yalım telefonunu teslim etti! Şok mesajlar ortaya çıktı: Kurultaydaki akılalmaz pazarlık işte böyle deşifre oldu

Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmasının ardından, kendi rızasıyla şifresini girerek teslim ettiği telefonundaki mesajlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin değişmesinde Özgür Özel lehine katkıda bulunduğunu söyleyen ve birçok programda Özel'in yanında yer alan Yalım, bu süreçte yaşanan usulsüzlükleri anlattı.

Yalım ifadelerinde; CHP'de yeni yönetimin başa gelmesi için kurultay delegelerinin fikirlerini değiştirmek ve kendilerini desteklemelerini sağlamak amacıyla, çeşitli CHP'li belediyelerde işe alımlar yapıldığını veya bu kişilere maddi destek sağlandığını aktardı. Ortaya çıkan mesajlarda, Özgür Özel'in "önemli" olarak nitelendirdiği 3 kişinin ismini doğrudan Yalım'a kendisinin ilettiği görüldü.

BOZBEY ÇEKİNCESİ MESAJLARDA YER ALDI



Bu gelişmelerin yanı sıra Yalım'ın telefonunda, delege pazarlığına ilişkin yeni mesajlara da ulaşıldı. Bursa'da o dönem CHP'de yönetici konumunda olan Özlem Bodur'un, 40 delege getireceğinden bahsettiği bir konuşma kaydına ulaşıldı. 1 Kasım 2023 tarihli bu yazışmada; o süreçte aday adayı konumunda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de kendilerini desteklemesinin sağlanacağı ancak Bozbey'i Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterdiği için Özgür Özel'i desteklemekten çekinebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirlendi.

"KIZI VAR ENGELLİ İŞE ALINABİLİR Mİ?"



Uşak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Çağlar Samancı'nın da Yalım'la birlikte delege oyu topladığı tespit edildi. Yazışmalarda Samancı'nın, 60 üye getirebileceğini ancak bir partilinin engelli kızının işe yerleştirilmesi gerektiğini belirttiği, Yalım'ın ise bunun üzerine hem babanın hem de kızının yanına getirilmesini istediği görüldü.

İŞTE O MESAJLAR...



Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmaların, 5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra da devam ettiği belirlendi. Mesajlarda Bodur'un, kendisine garsonluk görevi verilmesi üzerine sitem ettiği görüldü.

Özlem Bodur: Özkan abi iyi günler. Ben bugün üniversite mezunu biri olarak garsonluğa layık görüldüm. İlkokul mezunları genel müdür, müdür yardımcısı oldu. Bir tane gencine sahip çıkamadı bu parti. Kazansınlar diye canla başla çalıştığım kimse durmadı arkamda.

Özkan Yalım: Abim, boş kadro olmayabilir…

Bodur: Abi ben belediye meclis üyesiyim. Büyükşehir'in iştiraki olan bir yer. Parti büyüklerimizin beni garsonluğa layık görmesi hoş mu?

Özkan Yalım: Değil abim de...

Özlem Bodur: Ben limon da satarım, bulaşık da yıkarım. Gocunmam ama ilkokul mezunu insanları koydukları yere bak, beni layık gördükleri yere bak.

Özkan Yalım: Ne diyebilirim abim.

Yalım Bodur: Abi, Mustafa Başkan ile sen iletişim kurup bana referans olabilirsin diye düşündüm.