KURULUŞ OSMAN 7. SEZON NE ZAMAN? Gözler ATV’de’ Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman'da yeni bir sezon başlıyor. atv'nin sevilen yapımı yeni oyuncu kadrosuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bozdağ Film açıklamasında "Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracak." açıklamasında bulundu. Bu yeni gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırırken, yeni sezon tarihi ise merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? İşte, detaylar...
Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman sezon finali yapmıştı. 6 sezondur ilgiyle takip dilen dizinin 7. sezonu için heyecan dorukta. Sevilen dizinin yeni sezonunda büyük bir gelişme yaşandı. Dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
Kuruluş Osman'da yeni bir sezon başlıyor. 7. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey'e hayat verecek ismin Mert Yazıcıoğlu olduğu açıklandı. Sosyal medyada büyük yankı bulan gelişme sonrası milyonlar dizinin ne zaman başlayacağını araştırdı.
Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"