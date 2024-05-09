En hazır cevap onlar! Bu burçların zekası ile kimse yarışamıyor…

Zeki insanlar, iyi bir şekilde vakit geçirmek için başkalarının hayatlarına dahil olmak zorunda hissetmezler. Tek başına kaldıklarında bile hayattan keyif almayı becerirler ve girdikleri her ortama uyum sağlayabilirler, bu insanların sivri uçları yoktur. Üstelik siz onlara bir ihtiyaçla gittiğinizde problemleri çözmekten dolayı son derece mutlu olurlar. Peki bu doğuştan zeki olan burçlar hangileri?
KOVA BURCU
Son derece yaratıcıdırlar. Zekalarını, derinlemesine analiz yapma yetenekleriyle ortaya çıkarırlar. Yenilikçi olan Kovalar, yaratıcı ve soğukkanlı yapılarıyla bilinirler. Çözüm bulmakta son derece pratiktirler. Kendilerine ne söylerseniz söyleyin, mantıklı bir yanıt ışık hızında size geri dönebilir. Fikir üretme konusunda da oldukça ön plana çıkarlar. Bu da onu diğer burçlardan ayıran en önemli özelliklerindendir.
OĞLAK BURCU
Akıllı olmalarının yanı sıra disiplinlidirler. Başarıya ulaşmak onlar için oldukça kolaydır ve bu yolda giderken son derece hırslı olurlar. Beyinlerini iyi bir şekilde kullanmayı bilirler. Yaptıkları hatalardan ders çıkarırlar. Sürekli düşünce halindedirler ve yeni şeyleri keşfetmeyi seveler. Yani yaşamları boyunca bitmek bilmeyen bir öğrencilik halindedir Oğlaklar.
BAŞAK BURCU
Başak Burcu analitik zekanın temsilcisidir adeta. Detaycı olan Başaklar, karmaşık konuların hızlıca üstesinden gelirler. Plan onların hayatının olmazsa olmazıdır. Her günlerini disiplinli bir şekilde planlamaktan büyük keyif alırlar. Gerçekçi yapıları sayesinde sorunları bütünüyle ele alırlar ve çözüm yolları aralar. Başak Burçları ile tartışmaya girdiğinizde dikkat edin, fil hafızaları sayesinde hiçbir şeyi unutmazlar ve bu tartışmalardan genelde haksız çıkmanız olası…
KOÇ BURCU
Koç Burçlarının da akılları zehir gibi çalışır. Mücadeleci ruhları sayesinde iş ve okul hayatında başarıyı her zaman yakalarlar. Pratik zekaları sayesinde oldukları her ortamda parlarlar. Kabalalıklarda her zaman öncü olarak gösterirler. Eğer bir sorun yaşıyorsanız Koç burcu olan bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz. Size işin en doğrusunu göstermek için olayı inceleyip yardımcı olacaktır. Çünkü kalpleri de bu dünya için son derece hassastır…
İKİZLER
İkizler Burcunu dinledikçe nasıl dahi olduklarını anlayacaksınız. En hızlı ve pratik düşünen burçtur İkizler. Parlak zekalarının yanı sıra mizah duyguları da gelişmiştir. Yaratıcı ve sanatçı ruhlu olan İkizler, eğlenmesini de çok iyi bilirler. Münazara konusunda tam bir ustadır. Hayal kurar ve kurduğu hayaller de tek tek gerçekleşir İkizlerin. Çünkü bu kişiler hayal kurarken zemini de her zaman doldururlar. Doğru ve zeki adamları sayesinde hedeflerine başarı ile ilerlerler. Zeka onların göbek adı sevgili okur.