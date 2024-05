En hazır cevap onlar! Bu burçların zekası ile kimse yarışamıyor…

Başak Burcu analitik zekanın temsilcisidir adeta. Detaycı olan Başaklar, karmaşık konuların hızlıca üstesinden gelirler. Plan onların hayatının olmazsa olmazıdır. Her günlerini disiplinli bir şekilde planlamaktan büyük keyif alırlar. Gerçekçi yapıları sayesinde sorunları bütünüyle ele alırlar ve çözüm yolları aralar. Başak Burçları ile tartışmaya girdiğinizde dikkat edin, fil hafızaları sayesinde hiçbir şeyi unutmazlar ve bu tartışmalardan genelde haksız çıkmanız olası…





KOÇ BURCU



Koç Burçlarının da akılları zehir gibi çalışır. Mücadeleci ruhları sayesinde iş ve okul hayatında başarıyı her zaman yakalarlar. Pratik zekaları sayesinde oldukları her ortamda parlarlar. Kabalalıklarda her zaman öncü olarak gösterirler. Eğer bir sorun yaşıyorsanız Koç burcu olan bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz. Size işin en doğrusunu göstermek için olayı inceleyip yardımcı olacaktır. Çünkü kalpleri de bu dünya için son derece hassastır…