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Hasetlikten neredeyse çatlayacaklar! Başkasının başarısını çekemeyen kıskanç burçları açıklıyoruz

Kıskançlık duygusunun dozu arttıkça tüm ilişkiler sağlıksız bir hal alıyor. Astrolojiye göre bazı burçlar ise hasetlik duygusunun kitabını yazmış durumdalar. İşte ilişkilerde en kıskanç ve haset davranan 6 burç...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 16:57
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Hasetlikten neredeyse çatlayacaklar! Başkasının başarısını çekemeyen kıskanç burçları açıklıyoruz

Astrolojiye göre bazı burçlar hem duygusal hem de arkadaşlık ilişkilerinde bir hayli kıskanç olabiliyor. Kıskançlık yaygın bir duygu olsa da önemli olan burada dozu ve kişinin niyeti. En kıskanç burç hangisi? diyenler için bir sıralama yaptık, buyursunlar.



BOĞA BURCU

Boğa burçları insana güven konusunda her zaman şüphelidir. Kolay kolay bağ kuramazlar, ince eleyip sık dokurlar. Arkadaşlarını kaybetme korkusu yaşarlar ve bu yüzden kıskançlık duygusu taşırlar içlerinde. Ancak bu duygu diğer sayacağımız burçlara göre bir nebze olsun daha azdır.



YAY BURCU

Arkadaş canlısıdır ancak kıskanç burç deyince akla ilk gelenlerdendir Yay burçları. Aşk ilişkilerinde ise bu denli yüksek olmayabilir kıskançlıkları...



KOÇ BURCU

Bu konuda lider olmasalar da yine Yay burçları gibi kıskançlıklarıyla meşhur bir burç diyebiliriz. Ancak Koçların kıskançlığı hasetlik üzerine değildir. Paylaşmayı sevmezler ve bu yüzden duygusal olarak da hassastırlar.



YENGEÇ BURCU

Genel olarak anaç bir burç olarak bilinse de şüpheci bir yapısı vardır. Dış görünüşleri sessiz sakin olsa da aslında içlerinde fırtına kopar. Kıskançlık duygusunu dışarı yansıtmadan yaşarlar ve anlamanız gerçekten zordur. Nazar değdirme konusunda da diğer burçlara göre bir adım öndedir.



ASLAN BURCU

Lükse ve paraya düşkün olmalarıyla bilinirler. Listenin en kıskanç burçlarından diyebiliriz. Başkasının yaşam standartlarını kıskanabilirler. Tıpkı Yengeçler gibi dışarıdan kıskançlık duygularını göstermezler ancak içlerinde fırtınalar kopar.

AKREP BURCU

Akrep burçları kıskançlık konusunda zirvede yerini alıyor. Sevdiklerini gerçekten çok kıskanırlar ve son derece paranoyak davranırlar. Kıskançlık duygusu bu burcu kelimenin tam anlamıyla esir almıştır. Kıskançlık duygusu onları baskıcı bir karakter haline dönüştürür. Başkalarıyla kendilerini kıyas haline koyarlar. Ne yazık ki bu duygular, zaman zaman hem kendilerine hem de çevrelerine mental olarak zarar verebilir.

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