Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...