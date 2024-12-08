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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 21:50
1959’dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

1959’dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir?

A- Galatasaray

B- Beşiktaş

C- Fenerbahçe

D- Trabzonspor

1959’dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: B- Beşiktaş

1959’dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok beraberlik alan takım, 595 beraberlik ile Beşiktaş'dır.

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