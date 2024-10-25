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28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

28-29 Ekim'de kargoların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı günü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kargo şubelerinde paket gönderme, kargo teslim alma gibi işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar 28 Ekim Pazartesi günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, Trendyol Express gibi kurumların hizmet verip vermediğini arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar kaça kadar açık yarım gün mü çalışacak, 29 Ekim'de kargolar kapalı mı?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:02
28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

29 Ekim Salı günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, 28 Ekim Pazartesi günü kargoların çalışma saatleri gündeme geldi. 28 Ekim haftanın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle kamu kurumlarında işlem yapacaklar ve kargo alma veya gönderme işlemlerini gerçekleştirecekler 28-29 Ekim'de kargo şubelerinin çalışma durumunu arama motorlarında sorguluyor. İşte, Cumhuriyet Bayramı ve öncesi kargoların mesai saatleri haberin devamında...

28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim pazartesi yarım gün tatil olarak ilan edildi. Bundan dolayı kargolar 28 ekim pazartesi günü öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek.

Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

29 EKİM'DE KARGOLAR KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için tüm kamu ve kurumları tatil edilecek. 29 Ekim'de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi. Bundan dolayı 29 Ekim Salı günü kargoların inisiyatif kullanmadıkları takdirde hizmet vermeyeceği öngörülüyor

28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

Yurtiçi Kargo: 29 Ekim günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda 29 Ekim tarihinde hizmet vermediklerini açıklamıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim günü kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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