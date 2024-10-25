28 Ekim Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık, yarım gün mü? 29 Ekim’de kargolar hizmet verecek mi?

28-29 Ekim'de kargoların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı günü yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kargo şubelerinde paket gönderme, kargo teslim alma gibi işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar 28 Ekim Pazartesi günü Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, HepsiJet, Trendyol Express gibi kurumların hizmet verip vermediğini arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, 28 Ekim'de kargolar kaça kadar açık yarım gün mü çalışacak, 29 Ekim'de kargolar kapalı mı?