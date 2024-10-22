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29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı başlarken 29 Ekim şiirleri kısa, uzun, farklı seçenekleri ile araştırılmaya başladı. Mustafa Kemal'in temellerini attığı Cumhuriyet'in bu yıl 101. yıl dönümü. Tören ve etkinlik hazırlıkları devam ederken binlerce öğrenci 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Bu özel ve tarihi günün anlamını dile getiren kısa, uzun, farklı, anlamlı, coşkulu Cumhuriyet Bayramı şiirleri sabah.com.tr'de sizler için bir araya getirildi. İşte, ilkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri 2, 4, 6 kıtalık seçenekleri…

Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:06
29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

29 Ekim şiirleri bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yıldönümüne özel yapılan tören ve etkinliklerde okunmak için araştırılıyor. 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri başta öğrenciler olmak üzere milyonların gündemindeki yerini aldı. 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri bütün yurtta yüksek sesle okunacak. Bu noktada kısa, uzun, en güzel farklı, anlamlı, coşkulu Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde derlendi. İşte, İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri sabah.com.tr'de.

29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

29 EKİM
En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

29 Ekim şiirleri: 2-4-6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa, uzun! İlkokul, ortaokul, lise için 29 Ekim şiirleri burada!

CUMHURİYET-2

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

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