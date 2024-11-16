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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından başvruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini tamamladı.KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda personel istihdam sağlanacak alımların sonuç tarihleri mercek altına alındı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 2390 personel alımı yapılacağı başvuruların sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden tamamlandı. Başvuruların ardından şimdi gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruları alınan 2390 personel alımına ilişkin başvuru sonuçlarını önümüzdeki hafta duyurmayı planlıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, sonuçların açıklanması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta bakanlıktan resmi bir açıklama yapılması ön görülüyor.

PERSONEL ALIMI SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

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