Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Sonuçları: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından başvruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini tamamladı.KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak Özel Nitelikler tablosunda belirtilen unvan ve sayıda personel istihdam sağlanacak alımların sonuç tarihleri mercek altına alındı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?