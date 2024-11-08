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ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

Kanal D ekranlarının uzun soluklu ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Baran Özçaylan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı bu aksiyon ve dram dolu dizi, her yeni bölümüyle heyecanı artırıyor. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, 8 Kasım Cuma günü yayınlanacak olan 689. bölüm için "Arka Sokaklar yeni bölüm izle" aramaları hız kazandı. Kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz yeni bölüm Kanal D ekranı haberin devamında…

Giriş Tarihi: 08.11.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:06
ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

Kanal D'nin uzun süredir ekranlarda olan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip Arka Sokaklar, ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, ve Özgür Ozan gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı dizi, her hafta yeni gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitliyor. 8 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarında kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz Arka Sokaklar'ın yeni bölümüne dair tüm detaylar haberin devamında…

ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 8 Kasım Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar

ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
1 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 688. Bölümünde insan avı üzerine bahis düzenleyen bir çetenin hedefi polis memurları oldu!

Polis memurlarına yapılan saldırıların son dönemlerde artış göstermesi ekibimizin dikkatini çeker. Bir hacker yardımıyla bu konuyla ilgili bağlantıları araştırırlar. Olayların arkasında yatan gerçek ise kan dondurucudur. Gülo'nun Candan'ın himayesinde olması Urfa'daki babasının canını sıkar. Ama Candan Gülo'dan vazgeçmeyecektir. Nazike gaspa uğrayan yaşlı bir adama yardım etmek ister. Ancak gaspçı Nazike'nin başına bela olur. Hakan'ın Rıza babayla tayin konusunu konuşması Aylin'i rahatsız eder. Bir operasyonda Aylin'in başına gelenler onu uzun süre içinden çıkamayacağı bir duruma sürükleyecektir.

ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU
Zafer Ergin. RIZA SOYLU
Şevket Çoruh. MESUT GÜNERİ
Özgür Ozan. HÜSNÜ ÇOBAN
Oya Okar. SELİN GÜNERİ
Ebru Cündübeyoğlu. CANDAN CEYLANLI

ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle
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