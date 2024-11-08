ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

Kanal D ekranlarının uzun soluklu ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, Cuma akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Baran Özçaylan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ozan Yurdakul ile Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı bu aksiyon ve dram dolu dizi, her yeni bölümüyle heyecanı artırıyor. Diziye olan ilgi her geçen gün artarken, 8 Kasım Cuma günü yayınlanacak olan 689. bölüm için "Arka Sokaklar yeni bölüm izle" aramaları hız kazandı. Kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz yeni bölüm Kanal D ekranı haberin devamında…