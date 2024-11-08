ARKA SOKAKLAR 689. BÖLÜM İZLE | Kanal D dizi ekranı ile Arka Sokaklar yeni bölüm HD izle

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

1 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 688. Bölümünde insan avı üzerine bahis düzenleyen bir çetenin hedefi polis memurları oldu!

Polis memurlarına yapılan saldırıların son dönemlerde artış göstermesi ekibimizin dikkatini çeker. Bir hacker yardımıyla bu konuyla ilgili bağlantıları araştırırlar. Olayların arkasında yatan gerçek ise kan dondurucudur. Gülo'nun Candan'ın himayesinde olması Urfa'daki babasının canını sıkar. Ama Candan Gülo'dan vazgeçmeyecektir. Nazike gaspa uğrayan yaşlı bir adama yardım etmek ister. Ancak gaspçı Nazike'nin başına bela olur. Hakan'ın Rıza babayla tayin konusunu konuşması Aylin'i rahatsız eder. Bir operasyonda Aylin'in başına gelenler onu uzun süre içinden çıkamayacağı bir duruma sürükleyecektir.