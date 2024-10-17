ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

ASGARİ ÜCRET 17.002 LİRA OLDU

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu.