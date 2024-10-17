ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...
Son dakika haberi: Asgari ücret artışları önceki yıllarda hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde yapıldı. Dolayısıyla Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığı vakit masada bir enflasyon verisi olmayacak. Enflasyon beklentilerine göre bir rakam belirlenecek. Asgari ücret üzerinde belirleyici olan enflasyon beklentilerine göre masada konuşulacak ilk rakam belli oldu. Pazarlık bu rakamdan başlayacak. Peki asgari ücret pazarlığı için ilk konuşulacak rakam kaç lira? Beklenti aralığına göre asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen hesap...
Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:17