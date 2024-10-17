  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

Son dakika haberi: Asgari ücret artışları önceki yıllarda hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde yapıldı. Dolayısıyla Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığı vakit masada bir enflasyon verisi olmayacak. Enflasyon beklentilerine göre bir rakam belirlenecek. Asgari ücret üzerinde belirleyici olan enflasyon beklentilerine göre masada konuşulacak ilk rakam belli oldu. Pazarlık bu rakamdan başlayacak. Peki asgari ücret pazarlığı için ilk konuşulacak rakam kaç lira? Beklenti aralığına göre asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen hesap...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:17
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. Komisyon 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Komisyon toplandığı zaman net asgari ücret için masadaki ilk rakam ne olacak? Pazarlık süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

ASGARİ ÜCRET 17.002 LİRA OLDU

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi ve net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

ASGARİ ÜCRET RAKAMINI BELİRLENMESİNDE ÖNCÜ VERİ ENFLASYON

Asgari ücret rakamını bir komisyon belirliyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi pazarlık yapıyor. 5 Hükümet temsilcisi ise hakem olarak yer alıyor. Komisyon geçim, istihdam ve maliyetle ilgili birçok veriyi ele alıyor. Bunlardan birisi de enflasyon. Direkt belirlemese de en önemli referans enflasyon oluyor. Nereden biliyoruz? Geçmiş tüm kararlarda enflasyon öncelik olmuş durumda.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

ÖNCEKİ YILLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI YAPILDI

Bundan önceki tüm asgari ücret artışlarına bakıldığında hep bir önceki yılın enflasyon rakamı baz alınarak bunun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Öyleyse bu yıl da enflasyon en önemli belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Masada konuşulacak ilk rakam belli oldu: İşte merak edilen hesap...

ARA ZAM OLMADIĞI İÇİN YILLIK ENFLASYONA BAKILACAK

Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak. Ancak komisyon Aralık ayında toplandığı için yıllık enflasyon rakamını –ki 3 Ocak'ta belli olacak- bilmeden karar verecek. Yani tahminler ve beklentiler önem kazanacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA