BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Umay ve Cem'in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir. Timur her şey için Evren'i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer.