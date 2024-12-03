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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

Show TV'nin her Salı yayınlanan dizisi bahar 27. bölüm izle araştırmaları dizi severler tarafından arama motorlarında yer almaya başladı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncuların yer aldığı yapımın yeni bölümünde Bahar kendi hayatına odaklanmaya çalışırken ailesinin daha fazla dağıldığını görür. Timur ve Efsun arasındakiler diğerleri tarafından hissedilmeye başlar. Velayet davasının görüleceği mahkemede büyük sürprizler izleyiciyi beklemektedir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Show TV ile 3 Aralık Salı Bahar 27. bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Giriş Tarihi: 03.12.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 18:25
BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

Bahar 27. bölüm izle izle araştırmaları başladı. Timur ve Efsun'un yakınlaşması tehlikeli bir hal almaya başlamışken Rengin tarafından fark edilir. Peki Rengin'in bundan sonraki hamlesi ne olacaktır? İşte Show TV ile Bahar son bölüm izle, full HD, tek parça, kesintisiz

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

BAHAR YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM!

Bahar dizisi 27. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Yeni bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE

Bahar dizisinin 3 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Umay ve Cem'in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir. Timur her şey için Evren'i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer.

BAHAR 27. BÖLÜM İZLE EKRANI! Show TV dizi ekranı ile Bahar yeni bölüm izle tek parça, full HD

Sansasyonel bir vakanın hastaneye gelişi çatırdayan Aziz Uras ve Seren ilişkisini derinden etkiler. Son dakika gelen sürpriz tanık Umay'ın velayet davasının seyrini değiştirir.

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