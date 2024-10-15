BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve koşullarını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. 2023 yılında bekçi alımı başvuruları için duyurular ocak ayı itibarıyla başlamış ve 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?