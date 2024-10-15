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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve koşullarını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. 2023 yılında bekçi alımı başvuruları için duyurular ocak ayı itibarıyla başlamış ve 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:38
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

Bekçi alımı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliği ile yürütülecek alımlara başvuruda bulunmak isteyenler yayımlanacak kılavuz doğrultusunda başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yayımlanacak olan kılavuz, 2024 Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuru şartlarını ve şehirlere göre kontenjan durumunu kapsayacak. İşte, 2024 EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi iş birliği ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru kılavuzu için resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 bekçi alımı başvuruları tarihleri kesinleştiğinde haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Çarşı ve mahalle bekçiliği alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU İLANI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvurular nasıl yapılır?
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