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Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ikinci maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Ajax karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek gruptan çıkma adına avantaj elde etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 30.09.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 10:22
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. İlk maçında istediğini alamayan siyah beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihine ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte BJK maçı yayın kanalı

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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