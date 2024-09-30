Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ikinci maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Ajax karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan siyah beyazlılar, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek gruptan çıkma adına avantaj elde etmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?