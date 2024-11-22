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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında verilen milli aranın sona ermesiyle futbol heyecanı Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlere doya doya maç heyecanı yaşatacak lig maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sport, S Sport, A Spor gibi kanalların yayın akışlarında yer alırken Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1'de günün maçları belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 22 Kasım Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:04
Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Kasım Cuma günün maç programına ilişkin araştırmalarını hız kazandı. Bugün futbolseverler ekran başında Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1'de birçok müsabakaya şahit olacak. Peki bugün hangi maçlar var, 22 Kasım Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 KASIM 2024 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

20:00 - Pendikspor vs. Ümraniyespor (Trendyol 1. Lig - TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV)

16:00 Kapaz - Araz (Azerbaycan Premier Ligi)

18:00 Gagra - Telavi (Gürcistan)

20:00 Al Nassr - Al Qadsia (Suudi Arabistan)

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20:30 Paderborn - Nürnberg (Bundesliga 2)

20:30 Preussen Münster - Köln (Bundesliga 2)

21:00 Monaco - Brest (Fransa Ligue 1)

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22:30 Bayern Münih - Augsburg (Bundesliga)

22:30 Ferrol - Levante (İspanya La Liga 2)

23:00 PSG - Toulouse (Fransa Ligue 1)

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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