Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım 2024 Cuma kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

22 Kasım Cuma günü oynanacak maçlar futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında verilen milli aranın sona ermesiyle futbol heyecanı Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlere doya doya maç heyecanı yaşatacak lig maçları TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sport, S Sport, A Spor gibi kanalların yayın akışlarında yer alırken Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga, İspanya LaLiga, Fransa Ligue 1'de günün maçları belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 22 Kasım Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?