Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

22 Kasım dünya ne günü, tarihteki yeri ve önemi nedir soruları arama motorlarında mercek altına alındı. Bazı özel günler bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Özel gün ve tarihleri kutlamak ve paylaşmak isteyenler her gün takvim kontrollerini gerçekleştiriyor. Peki, bugün ne günü 22 Kasım tarihteki yeri ve anlamı nedir?