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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

22 Kasım dünya ne günü, tarihteki yeri ve önemi nedir soruları arama motorlarında mercek altına alındı. Bazı özel günler bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Özel gün ve tarihleri kutlamak ve paylaşmak isteyenler her gün takvim kontrollerini gerçekleştiriyor. Peki, bugün ne günü 22 Kasım tarihteki yeri ve anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:14
Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

Kasım ayının 22. günüyle birlikte bugün ne günü anlam ve önemi nedir şeklindeki araştırmalar vatandaşlar tarafından hızlandırıldı. Bazı özel gün ve haftalar dünya genelinde aynı tarihte kutlansa da bazıları sadece ülkemize özel olabiliyor. Peki, bugün ne günü 22 Kasım tarihteki yeri ve anlamı nedir? İşte, ayrıntılar...

Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

22 KASIM DÜNYA NE GÜNÜ?
Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır.

Dünyada ise 6 Mart Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır.

Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

22 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

Dişçi Mekteb-i Aliyesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908 tarihinde açılmasına atfen 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım günü "Diş Hekimliği Günü" aynı hafta ise "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

TARİHTE BUGÜN

1497 - Portekizli denizci Vasco de Gama, Ümit Burnu'na vardı.

1909 - Tıp Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği bölümü kuruldu.

1922 - Edirne ilinin, Havsa ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1922 - Mısır'da Howard Carter, yardımcısı George Herbert de Carnarvon'la birlikte firavun Tutankhamun'un mezarını açtılar.

1936 - Halit Ziya Uşaklıgil'in son anıları "Saray ve Ötesi", Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmaya başlandı.

1940 - II. Dünya Savaşı'nın Balkanlara sıçramasıyla birlikte Türkiye Bakanlar Kurulu, İstanbul ve Kocaeli'nin yanı sıra Trakya illerinde sıkıyönetim ilan etti.

1943 - Lübnan, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1948 - Türkiye'nin ikinci iktisat kongresi olan 1948 Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Kongrede, devletçilik politikası eleştirildi, özel girişimciliğin teşviki istendi.

1950 - Dünya Barış Konseyi, Türkiye'den Nâzım Hikmet, İspanya'dan Pablo Picasso, Şili'den Pablo Neruda, Amerika'dan Paul Robeson ve Polonya'dan Wanda Jakubowska olmak üzere Uluslararası Barış Ödülü verdi.

Bugün ne günü? 22 Kasım dünya ne günü, anlamı vetarihteki yeri nedir?

1952 - Vatan gazetesinin başyazarı Ahmet Emin Yalman silahlı saldırıya uğradı.

1963 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy Dallas'ta öldürüldü. Aynı gün, yardımcısı Lyndon B. Johnson Başkan oldu.

1968 - Türkiye'de ilk kalp nakli yapıldı. Doktor Kemal Beyazıt ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyat sonrası hasta 18 saat yaşayabildi.

1975 - Monarşi, İspanya'ya geri döndü; Juan Carlos İspanya Kralı oldu.

1979 - Uluslararası Para Fonu, IMF, Türk lirası'nın yeniden devalüe edilmesini istedi.

1982 - Yazar Tezer Özlü, Almanya'da "Malbug Ödülü"nü kazandı.

1984 - Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin dönem başkanlığı tartışıldı. Sonuca varılamayınca, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu toplantıyı terk etti.

1986 - Mike Tyson, 20 yaşında Dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu oldu.

1995 - Tamamı bilgisayar desteği ile oluşturulmuş ilk uzun metrajlı konulu animasyon film olan Oyuncak Hikâyesi gösterime verildi.

2005 - Angela Merkel, Almanya'nın ilk kadın şansölyesi oldu.

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