Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları gerçekleştiriliyor. Her hafta çeşitli kurum ve belgeler adına düzenlenen bu oturumlara binlerce aday katılım sağlıyor. Sınav takvimlerini yakından takip eden vatandaşlar bu hafta sonu hangi sınavın düzenlendiğini öğrenmek için arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 15 Eylül 2024 Pazar günü ne sınavı var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:53