Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Pazar günü okulların önündeki ve toplu taşımadaki öğrenci kalabalığının nedeni vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zaman zaman ÖSYM ve MEB tarafından birçok farklı sınav türü gerçekleştiriliyor ve bu sınavlar genellikle hafta sonu uygulanıyor. İşte, 15 Eylül Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilen sınavla ilgili detaylar haberin devamında...