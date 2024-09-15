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Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları gerçekleştiriliyor. Her hafta çeşitli kurum ve belgeler adına düzenlenen bu oturumlara binlerce aday katılım sağlıyor. Sınav takvimlerini yakından takip eden vatandaşlar bu hafta sonu hangi sınavın düzenlendiğini öğrenmek için arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, 15 Eylül 2024 Pazar günü ne sınavı var, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:53
Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Pazar günü okulların önündeki ve toplu taşımadaki öğrenci kalabalığının nedeni vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zaman zaman ÖSYM ve MEB tarafından birçok farklı sınav türü gerçekleştiriliyor ve bu sınavlar genellikle hafta sonu uygulanıyor. İşte, 15 Eylül Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilen sınavla ilgili detaylar haberin devamında...

Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

BUGÜN NE SINAVI VAR?

15 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı u81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerini cevaplandırabilmeleri adına 130 dakika süre tanınacak. Ek süre kullanması uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sınava 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğunu, başvuranlardan 900 bin 148'inin kadın, 964 bin 719'unun ise erkek adaylardan oluştuğunu bildirdi.

Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar ÖSYM sınav programı ile bugün hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Sınava katılan adayların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığını kaydeden Ersoy, en yoğun başvurunun İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'den yapıldığı ifade etti.

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