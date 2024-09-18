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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listesi için DGS tercih kılavuzu 2024'ü inceliyor. 300 binden fazla adayın katılım sağladığı sınavın ardından üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile dikey geçiş bölümleri ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 07:50
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının erişime açılmasının akabinde DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapılacak bölümler için araştırmalar yoğunluk kazandı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran Pazar günü Dikey geçiş Sınavı'na girmişti. Peki, 2024 DGS taban puanları, boş kontenjanlar listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte dikey geçiş bölümleri 2024 listesi ve tüm detaylar...

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

GS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2024 DGS taban puanlar ve kontenjanlar henüz açıklanmadı. Adaylar DGS tercihlerini 2023 DGS taban puanlarına göre yapacak. DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklanmış olacak.

İşte, DGS taban puanları;

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