DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2024: ÖSYM ile DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listesi için DGS tercih kılavuzu 2024'ü inceliyor. 300 binden fazla adayın katılım sağladığı sınavın ardından üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile dikey geçiş bölümleri ve tüm detaylar...