Dudak şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! Sizin dudaklarınız karakterinizle ilgili ne söylüyor? İşte karakter analizi!

Dudaklar, insan yüzünde hem estetik hem de fonksiyonel açıdan en dikkat çeken unsurlardan biridir. Ayrıca, kişiliğinizle ilgili bazı ipuçları da verebilir. Bunu anlamak için dudak şekillerini incelememiz yeterli olacaktır. Dudaklarınızın şekli, inceliği ya da kalınlığı, karakterinizi anlamada önemli bir gösterge olabilir.