Dünyanın en lezzetli yemekleri belirlendi! Bakın Türkiye'den hangi yemek listeye girdi…

En iyi seyahatler, her zaman zengin bir yiyecek deneyimi sunar. Ulusal simgelerden, az bilinen yerel lezzetlere kadar her yemek, kültürün derin izlerini taşır. Tariflerin her birinin kendine özgü bir hikayesi vardır; ister evde pişirilmiş, ister bir restoranda tadına bakılmış, ya da en iyisi, doğrudan o yemeğin doğduğu topraklarda yenmiş olsun. İşte dünyanın dört bir yanından, herkesin en az bir kez denemesi gereken, lezzetleriyle akıllarda iz bırakan yemeklerin listesi…