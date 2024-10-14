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Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday sonuçların ardından KPSS düz memur atama puanlarını araştırıyor. Bu noktada düşük KPSS puanı ile alım yapan memurlukları öğrenmek isteyen adaylar için 50-55-60-65-70 puanla alım yapan memurluklar listelendi. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek düz memur atama puanları ve kontenjanları görüntüleme ekranı...

Giriş Tarihi: 14.10.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:57
Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

Düşük KPSS puanı ile alım yapan düz memurluklar araştırılıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları geride kaldı. Sonuçların ÖSYM tarafından erişime açılmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce kişi KPSS düz memur taban puanları ve kontenjanları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, düşük KPSS Puanı ile alım yapan bölümler hangisi? 50-55-60-65-70 puanla atanılır mı? İşte, detaylar...

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır. Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

50 , 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 KPSS PUANI İLE NEREYE ATANIRIM?

50 İle 60 KPSS puanı arası alımlar;

  • Üniversiteler,
  • Belediyeler,
  • Askeri Kurumlar,
  • Bakanlıklar memur alımı yapıyor.
Düşük KPSS Puanı İle 50-55-60-65-70 alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

ÜNİVERSİTELERE KAMU PERSONELİ ALIMI:

Üniversiteler genelde 50 KPSS puanı ile Sözleşmeli Personel ataması yapıyor. Alımlar " Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli, Hemşire " gibi kadrolarda memur ataması yapılmaktadır.

Üniversiteler genelde ilanlarında herhangi bi Taban KPSS Puanı belirtmiyor ve en düşük 50 KPSS Puanı İle başvuru yapılabilmektedir.

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