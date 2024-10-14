Düşük KPSS Puanı İle ( 50-55-60-65-70 ) alım yapan memurluklar | KPSS Düz Memur Atama Taban Puanları ve Kontenjanları

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday sonuçların ardından KPSS düz memur atama puanlarını araştırıyor. Bu noktada düşük KPSS puanı ile alım yapan memurlukları öğrenmek isteyen adaylar için 50-55-60-65-70 puanla alım yapan memurluklar listelendi. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek düz memur atama puanları ve kontenjanları görüntüleme ekranı...