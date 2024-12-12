Düşük KPSS Puanı ile (50-55-60-65-70) nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans, lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecine odaklandı. ÖSYM henüz resmi tercih tarihlerini duyurmasa da, adaylar tercih edilebilecek pozisyonlar ve atama taban puanları hakkında detaylı araştırmalara başladı. Kamu kurum ve kuruluşları, memur ihtiyacını karşılamak üzere farklı kadro ve niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanıyla atanabilecek kurumlar arasında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, kamu hastaneleri ve diğer devlet kurumları bulunmaktadır. Peki, KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim taban puanıyla nereye atanırım? İşte düşük KPSS Puanı ile alım yapan kurumlar...