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Düşük KPSS Puanı ile (50-55-60-65-70) nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans, lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar tercih sürecine odaklandı. ÖSYM henüz resmi tercih tarihlerini duyurmasa da, adaylar tercih edilebilecek pozisyonlar ve atama taban puanları hakkında detaylı araştırmalara başladı. Kamu kurum ve kuruluşları, memur ihtiyacını karşılamak üzere farklı kadro ve niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanıyla atanabilecek kurumlar arasında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, kamu hastaneleri ve diğer devlet kurumları bulunmaktadır. Peki, KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim taban puanıyla nereye atanırım? İşte düşük KPSS Puanı ile alım yapan kurumlar...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:09
Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar tercih sürecine odaklanmış durumda. ÖSYM'nin tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapması beklenirken, tercih edilebilecek kurumlar ve atama taban puanları üzerine araştırmalar devam ediyor. Geçmiş yıllardaki verilere göre, belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve kamu kuruluşları, KPSS puanına göre alım yapan başlıca kurumlar arasında yer alıyor. Peki, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar hangisi, nereye atanırım?

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

MEMUR PERSONEL ALIMI İLANLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Genel Başvuru Şartları:

KPSS puanı dışında ise adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

İŞTE MADDE MADDE BAŞVURU ŞARTLARI:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,
  • Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,
  • Alım yapılacak kadrosuna göre 35 veya 30 yaşından büyük olmamak,
Düşük KPSS Puanı ile 50-55-60-65-70 nereye atanırım? 2024 KPSS Lisans, önlisans ve ortaöğretim puanı ile alım yapan kurumlar

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır. Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

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