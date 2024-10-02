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Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

Emekli maaş sistemi ile ilgili sorunları gündeme getirdik, Orta Vadeli Program'a girdi. Ardından 'sıfır zam' tehlikesini gündeme getirdik bununla ilgili yasal düzenleme yapıldı. Son olarak 2024 ile 2025 emekli olanlar arasındaki maaş farkını gündeme getirdik, Bakanlık bununla ilgili çalışma başlattığını açıkladı. Peki Emekli aylıkları ile ilgili sorunlar hangi noktalarda çıkıyor ve çözüm nasıl olmalı… İşte yapılacak çalışmalar için 5 soruna 5 çözüm önerimiz…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 15:50
Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

Türkiye'de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Bakıldığı zaman 1.8 çalışana bir emekli düşüyor. Bunun olması gereken oranı ise 4 çalışana bir emeklinin düşmesi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanamaması hem sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor hem de emeklilerin daha yüksek aylık almalarını önlüyor.

Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

NORM BİRLİĞİ YOK

2008 reformuyla tüm kurumlar SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleştirildi ama bir norm birliği sağlanamadı. Hala emekli olma şartları, maaş bağlama şekli, maaşlara yapılan artış oranları kurumlara göre farklı uygulanıyor. Dolayısıyla da emekliler arasında maaş farklılıkları ortaya çıkıyor. Bunu kullanan bazı çevreler de yalan yanlış bilgilerle ortalığı bulandırıyor.

Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

YENİ MODEL ŞART

Emekli maaş bağlama sisteminin artık yeni döneme uygun hale gelmesi gerektiğini burada sorunlar olduğunu dile getirdik, gündem yaptık. Ardından Orta Vadeli Program'da (OVP) emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması öngörüldü.

Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

Ardından taban maaş uygulamasının çok önemli bir destek olduğunu ancak zam dönemlerinde 'sıfır zam' sorunu ortaya çıkardığını belirttik. Bu konuda da her dönem artışlar yapılmaya başlandı.

Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz

Son olarak 2024 yılında emekli olacaklarla 2025 yılında emekli olacaklar arasında güncelleme katsayısı sebebiyle yüzde 30 oranında fark oluşabileceğini gündem yaptık. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı bu konuda bir çalışma yapıldığını açıkladı.

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