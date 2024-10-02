Emeklinin maaş sorunu nasıl çözülür? İşte sorun çıkaran noktalar ve önerilerimiz
Emekli maaş sistemi ile ilgili sorunları gündeme getirdik, Orta Vadeli Program'a girdi. Ardından 'sıfır zam' tehlikesini gündeme getirdik bununla ilgili yasal düzenleme yapıldı. Son olarak 2024 ile 2025 emekli olanlar arasındaki maaş farkını gündeme getirdik, Bakanlık bununla ilgili çalışma başlattığını açıkladı. Peki Emekli aylıkları ile ilgili sorunlar hangi noktalarda çıkıyor ve çözüm nasıl olmalı… İşte yapılacak çalışmalar için 5 soruna 5 çözüm önerimiz…
Giriş Tarihi: 02.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 15:50