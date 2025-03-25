EN ANLAMLI KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ || Dualı, hadisli, resimli, uzun-kısa kandil mesajları yayında

Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde, özellikle de tek gecelerden 27. geceye denk geldiği rivayetiyle yüzyıllardır müminler tarafından coşkuyla idrak edilmektedir. Bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, rahmet ve bereketin yeryüzüne indiği özel bir zaman dilimidir. Sevdiklerinize içten dilekler ve anlam dolu kandil mesajları ileterek, hem manevi bağlarınızı pekiştirebilir hem de bu kutsal gecenin huzurunu ve feyzini paylaşabilirsiniz. İşte, kandilde gönüllerden yükselen duaların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi temennisiyle, sevdikleriniz ile paylaşabileceğiniz dualı hadisli, resimli, Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...