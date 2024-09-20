DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta
Trendyol Süper Lig 6. hafta derbiye sahne oluyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar ile sezonu 2. bitiren sarı lacivertliler sıralamada yeniden peş peşe. İki takımın da taraftarları derbi gününe hazırlandı. FB-GS derbi bugün mü sorusu ile tüm futbol severlerin gündeminde. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:33