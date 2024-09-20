DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar Kadıköy'de yerini almaya hazırlanıyor. 5'te 5 yapan Aslan ligde liderliği eline alırken Kanarya bir beraberlikle onun 2 puan gerisinde bulunuyor. Peki; Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi bugün mü?