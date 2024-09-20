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DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

Trendyol Süper Lig 6. hafta derbiye sahne oluyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk yönetimindeki ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu sarı kırmızılılar ile sezonu 2. bitiren sarı lacivertliler sıralamada yeniden peş peşe. İki takımın da taraftarları derbi gününe hazırlandı. FB-GS derbi bugün mü sorusu ile tüm futbol severlerin gündeminde. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? İşte, muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 07:33
DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar Kadıköy'de yerini almaya hazırlanıyor. 5'te 5 yapan Aslan ligde liderliği eline alırken Kanarya bir beraberlikle onun 2 puan gerisinde bulunuyor. Peki; Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, derbi bugün mü?

DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

DERBİ BUGÜN MÜ?

Süper Lig 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Ezeli rakipler yeni sezonda ilk kez karşı karşıya geliyor.

İşte, derbi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.

beIN SPORTS 1 HD ekranlarından yayımlanacak derbi maçı öncesi muhtemel 11'ler şöyle:

DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

GALATASARAY'IN DERBİDE MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

DERBİ MAÇI BUGÜN MÜ? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Süper Lig 6. hafta

FENERBAHÇE'NIN DERBİDE MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

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