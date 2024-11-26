Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta heyecanı, Slavia Prag - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini AZ Alkmaar karşısında almasının ardından, şimdi zorlu Slavia Prag deplasmanında sahaya çıkacak. İlk 4 haftada 5 puan toplayan temsilcimiz, Çekya ekibini mağlup ederek hem grupta yükselmek hem de ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?