  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta heyecanı, Slavia Prag - Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini AZ Alkmaar karşısında almasının ardından, şimdi zorlu Slavia Prag deplasmanında sahaya çıkacak. İlk 4 haftada 5 puan toplayan temsilcimiz, Çekya ekibini mağlup ederek hem grupta yükselmek hem de ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:04
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında düzenlenecek Slavia Prag - Fenerbahçe maçı için geri sayım heyecanı başladı. Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig kapsamında Kayserispor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip şimdi de Avrupa Ligi maçlaRı için Çekya ekibi Slavia Prag ile sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

2024-2025 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın hakları TRT 1'e ait. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin 28 Kasım 2024 tarihinde oynayacağı Slavia Prag karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KALAN MAÇ PROGRAMI
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe

11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao

23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon

30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI | Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına sahasında Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci hafta Twente deplasmanında 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Manchester United'ı konuk ettiği maçta da aynı skorla sahadan ayrıldı. Son maçında AZ Alkmaar deplasmanında 3-1'lik bir yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Temsilcimiz, geride kalan 4 maç sonunda topladığı 5 puanla 21. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA