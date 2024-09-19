FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımızın kaçıncı sırada yer aldığına dair araştırmalar devam ediyor. 1992'den bu yana milli takımların değerlendirilmesinde önemli bir kriter oluşturan sıralama FIFA Dünya Kupası elemeleri ve finalleri kura çekimlerinde takımların torbalarının belirlenmesinde kullanılıyor. İşte, FIFA Eylül ayı dünya sıralaması haberin devamında...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:56