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FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Milli Futbol Takımımızın kaçıncı sırada yer aldığına dair araştırmalar devam ediyor. 1992'den bu yana milli takımların değerlendirilmesinde önemli bir kriter oluşturan sıralama FIFA Dünya Kupası elemeleri ve finalleri kura çekimlerinde takımların torbalarının belirlenmesinde kullanılıyor. İşte, FIFA Eylül ayı dünya sıralaması haberin devamında...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:56
FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

FIFA tarafından futbol camiasına duyurulan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye'nin yeri değişmezken Arjantin ise zirvedeki yerini korudu. FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de ilan edileceğini açıkladı. İşte İlk 10'da yer alan ülkeler ile A Milli Takım'ın sırası ve puanları haberin devamında...

FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

26. TÜRKİYE / 1538,52

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından ilan edilen eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.

FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

10. İTALYA 1726,31

FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

9. KOLOMBİYA 1738,72

FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

8. PORTEKİZ 1752,14

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