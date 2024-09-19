FIFA Dünya Sıralaması Açıklandı! Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada, hangi ülke birinci oldu? İşte, ilk 10!

FIFA tarafından futbol camiasına duyurulan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye'nin yeri değişmezken Arjantin ise zirvedeki yerini korudu. FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim'de ilan edileceğini açıkladı. İşte İlk 10'da yer alan ülkeler ile A Milli Takım'ın sırası ve puanları haberin devamında...