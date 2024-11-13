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AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların Hollanda temsilcisi ile oynayacağı müsabaka deplasmanda gerçekleşecek. Okan Buruk yönetimindeki futbolcular hem ligde hem de Avrupa'da başarılı imajını korumayı amaçlıyor. Milyonlarca taraftar ve futbolsever UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçırmadan takip edebilmek için GS-AZ Alkmaar maçının ayrıntılarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Az Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:50
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. AZ Stadion'da oynanacak mücadelenin ayrıntıları taraftarlar ve futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Az Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı kapsamında oynanacak maç 28 Kasım Perşembe günü TSİ ile 20:45'te başlayacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta kapsamında düzenlenecek mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı 10 puanla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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