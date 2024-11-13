AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların Hollanda temsilcisi ile oynayacağı müsabaka deplasmanda gerçekleşecek. Okan Buruk yönetimindeki futbolcular hem ligde hem de Avrupa'da başarılı imajını korumayı amaçlıyor. Milyonlarca taraftar ve futbolsever UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçırmadan takip edebilmek için GS-AZ Alkmaar maçının ayrıntılarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Az Alkmaar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?