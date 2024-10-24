Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Rams Park'ta oynanacak müsabakanın ayrıntıları gündeme geldi. Ligde namağlup ünvanıyla liderlik koltuğuna oturan aslanlarla, 20 puanla ezeli rakibini ikinci sırada takip eden siyah-beyazlı ekip kozlarını paylaşacak. Derbi heyecanına stadyumda ortak olmak isteyen vatandaşlar Galatasaray - Beşiktaş maç biletlerini mercek altına aldı. Peki, Süper Lig Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, GS-BJK derbi bilet fiyatları ne kadar?