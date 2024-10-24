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Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray - Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Rams Park'ta oynanacak müsabakanın ayrıntıları gündeme geldi. Ligde namağlup ünvanıyla liderlik koltuğuna oturan aslanlarla, 20 puanla ezeli rakibini ikinci sırada takip eden siyah-beyazlı ekip kozlarını paylaşacak. Derbi heyecanına stadyumda ortak olmak isteyen vatandaşlar Galatasaray - Beşiktaş maç biletlerini mercek altına aldı. Peki, Süper Lig Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, GS-BJK derbi bilet fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:51
Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

Galatasaray Beşiktaş derbisi için geri sayım heyecanı başladı. Beşiktaş'ta bu sezon Gedson Fernandes, İmmobile, Rafa Silva, Paulista gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken; Osimhen, İcardi, Mertens gibi yıldızlara sahip Galatasaray liderlik yarışındaki iddiasını sürdürüyor.Takımına tribünlerden destek olmak isteyen vatandaşlar derbi biletlerini ve fiyatlarını mercek altına aldı. İşte, 2024 GS-BJK maçı biletleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gerçekleşecek Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler'in hakem düdüğüyle başlayacak.

Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Galatasaray - Beşiktaş derbi bilet fiyatları, biletler satışa sunulduktan sonra belli olacak.

Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Rams Park'ta düzenlenecek karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

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