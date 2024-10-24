Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Süper Lig GS-BJK derbi bilet fiyatları belli oldu mu?

Galatasaray Beşiktaş derbisi için geri sayım heyecanı başladı. Beşiktaş'ta bu sezon Gedson Fernandes, İmmobile, Rafa Silva, Paulista gibi oyuncuların performansı dikkat çekerken; Osimhen, İcardi, Mertens gibi yıldızlara sahip Galatasaray liderlik yarışındaki iddiasını sürdürüyor.Takımına tribünlerden destek olmak isteyen vatandaşlar derbi biletlerini ve fiyatlarını mercek altına aldı. İşte, 2024 GS-BJK maçı biletleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...