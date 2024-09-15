Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. Hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanacak olan Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı kırmızılılar süper yıldızı Victor Osimhen'in ilk kez forma giydiği Rizespor maçını 5-0 gibi net bir skorla kazanarak taraftarına güven aşılamıştı. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…