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Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 3. Hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanacak olan Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı kırmızılılar süper yıldızı Victor Osimhen'in ilk kez forma giydiği Rizespor maçını 5-0 gibi net bir skorla kazanarak taraftarına güven aşılamıştı. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Giriş Tarihi: 15.09.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:34
Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray karşılaşmanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar;

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı tarihi ve saati…

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan mücadele 17 Eylül Salı günü saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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