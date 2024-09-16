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Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında gerçekleşmesi planlanan Galatasaray Gaziantep FK müsabakası Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti. Karşılaşmanın tarihi Süper Lig'in 6. hafta maç fikstürünün yayımlanmasıyla belli oldu. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşmanın ayrıntıları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trendyol Süper Lig Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, karşılaşma hangi kanaldan izlenebilir?

Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:06
Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı Galatasaray Gaziantep FK maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın kendi sahasında Gaziantep'i ağırlayacağı karşılaşmanın detayları taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ertelenen Galatasary-Gaziantep FK maçının ayrıntıları haberin devamında...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Galatasaray Gaziantep FK maçı arasında oynanacak erteleme maçı 17 Eylül Salı saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN YILDIZ EKSİĞİ

Sarı kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Gaziantep maçı için hazırlıklara başladığını kamuoyuna duyurdu. Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK maçında oynamayacak.Öte yandan Galatasaray'ın yeni yıldız transferleri Roland Sallai, Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da statü gereği maçta formaya giyemeyecek.

Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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