Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı Galatasaray Gaziantep FK maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'ın kendi sahasında Gaziantep'i ağırlayacağı karşılaşmanın detayları taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte ertelenen Galatasary-Gaziantep FK maçının ayrıntıları haberin devamında...