Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman? Süper Lig Galatasaray Gaziantep erteleme maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında gerçekleşmesi planlanan Galatasaray Gaziantep FK müsabakası Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti. Karşılaşmanın tarihi Süper Lig'in 6. hafta maç fikstürünün yayımlanmasıyla belli oldu. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği karşılaşmanın ayrıntıları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trendyol Süper Lig Galatasaray-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, karşılaşma hangi kanaldan izlenebilir?
Giriş Tarihi: 16.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:06