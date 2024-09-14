Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi
Süper Lig 5. haftasında Galatasaray Rizespor karşılaşması için heyecan dorukta. Okan Buruk'un öğrencileri Karadeniz ekibi Rizespor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma, Rams Pask'ta oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'a maçta şans verilip verilmeyeceği araştırılırken, Galatasaray Rizespor maç kadrosu da merak edildi. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS- RİZE canlı maç izle bilgisi!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:57