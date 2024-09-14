Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Rizespor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Transfer sezonu kapanmadan önce Osimhen'in transferi duyurulmuştu. Okan Buruk'un Galatasaray Rizespor maç kadrosunda Osimhen'e şans verip vermeyeceği de merak ediliyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Rizespor maç kadrosu!