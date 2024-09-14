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Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

Süper Lig 5. haftasında Galatasaray Rizespor karşılaşması için heyecan dorukta. Okan Buruk'un öğrencileri Karadeniz ekibi Rizespor'u yenerek hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma, Rams Pask'ta oynanacak. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'a maçta şans verilip verilmeyeceği araştırılırken, Galatasaray Rizespor maç kadrosu da merak edildi. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS- RİZE canlı maç izle bilgisi!

Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:57
Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Rizespor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Transfer sezonu kapanmadan önce Osimhen'in transferi duyurulmuştu. Okan Buruk'un Galatasaray Rizespor maç kadrosunda Osimhen'e şans verip vermeyeceği de merak ediliyor. Peki, Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Rizespor maç kadrosu!

Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 14 Eylül cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Okan Buruk'un takımını sahaya Muslera; Jelert, Nelsson, Sanchez, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen on biriyle çıkarması bekleniyor.

Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

GALATASARAY'DA GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, cumartesi günü ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç günü belli olacak.

Galatasaray - Rizespor maç kadrosu | Galatasaray Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS- RİZE canlı maç izle bilgisi

RİZESPOR MAÇI ÖNCESİNDE İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın oynanacak maçta görev alamayacak.

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