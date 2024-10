Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta on altın bileziği kim kazandı, kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında hafta finali yaşanıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışta bu hafta bir yarışmacı elenirken, bir gelin ise on altın bileziği koluna takıyor. Tüm hafta kıyasıya yarışan gelinler, hafta finalinde eleme heyecanı yaşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta on altın bileziği kim kazandı, kim birinci oldu?