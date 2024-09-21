GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi yeni sezonuyla 145. Bölümle ekranlara geri döndü. Bu hafta sezonun ikinci bölümüyle ekranları başındaki seyircilerle buluşacak yapımda Taner babasıyla ilgili gerçeği amcaoğulları ve eşleri dışında herkesten saklamaya karar verir. Ciritçi Abdullah gerçekleri öğrenmeye niyetlidir. İşte Gönül Dağı yeni bölüm TRT 1 ile canlı izle ekranı