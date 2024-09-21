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GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı dizi yeni sezonuyla 145. Bölümle ekranlara geri döndü. Bu hafta sezonun ikinci bölümüyle ekranları başındaki seyircilerle buluşacak yapımda Taner babasıyla ilgili gerçeği amcaoğulları ve eşleri dışında herkesten saklamaya karar verir. Ciritçi Abdullah gerçekleri öğrenmeye niyetlidir. İşte Gönül Dağı yeni bölüm TRT 1 ile canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 21.09.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:24
GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

Gönül Dağı dizisi yeni sezonun ikinci bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Her hafta Cumartesi günü amcaoğulları ve Gedelli halkının yeni macerarıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle ekranı

GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı dizisi 145. Bölümüyle 21 Eylül 2024 Cumartesi günü ekranlarda. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner babasıyla ilgili gerçeği amcaoğulları ve eşleri dışında herkesten saklamaya karar verir. Ciritçi defterin sahibiyle ilgili yeni bilgiler bulur. Ciritçi, oğluyla ilgili gerçeği öğrenebilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

Hüseyin'in bebeği için doktorlar erkenden sünnet olmasını tavsiye eder. Ramazan Mete ve Yusuf sünnet olmadığı için amcaoğulları toplu sünnet yapmaya karar verir. Sünnet sırasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ekranı ile Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın izle ekranı

Erkan, Filiz'le birlikte evlenme kararını Sefer'e söyler. Sefer, Erkan'ın evlilik için canla başla çabalamasını görür. Sefer çocukları için nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

Asuman ile program yapmak isteyen müzik yapımcısı kasabaya gelir. Yapımcı kasabada neler yaşayacaktır?

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