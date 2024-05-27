Herkes susarken onlar konuştu! İşte İsrail'in zulmüne sessiz kalmayan ünlüler
Hepimizin ruhunda derin yaralar açan Filistin'in özgürlük mücadelesi, tüm dünyada yankılansa da gerçek bir çözümün bulunamayaşı birçok insanı rahatsız ediyor. Hayatını kaybeden binlerce sivil, katledilen bebekler ve çocuklar hepimizin kalbinde büyük bir boşluk, vicdanımızın en derin sızısına dönüşmüş durumda. Cannes'dan Oscar'a büyük organizasyonlarda susturulmaya çalışılsa da "bazı ünlü isimler de" buna duyarsız kalmadı ve seslerini yükseltmek istediler. İşte Filistin destekçisi o ünlü isimler...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 16:15