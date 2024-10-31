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Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

Soğuk havalar kendini göstermeye başlarken kışın habercisi de geldi çattı. Sonbahar mevsiminin sonunu yaşatan o ay yaşanıyor. Hoşgeldin kasım ayı mesajları 2024 yılı için takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlayan manzara görselleri ile birlikte kasım ayı ile ilgili sözler de paylaşılıyor. Öte yandan ünlü şairlerden bu aya özel dizeler de paylaşılıyor. İşte, Resimli, duygusal, anlam dolu, en güzel Kasım ayı sözleri ...

Giriş Tarihi: 31.10.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:49
Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

Kasım ayı sözleri ve mesajları paylaşımlar arasında yerini almaya başladı. Bu ayı hatırlatan şarkılar, şiirler, dizeler paylaşılıyor. Sonbaharın turuncusu ile kışın beyazını bir araya getiren bu ayda bazı bölgelerin kar manzarasına bürünmesi de bekleniyor. İşte, resimli, yazılı, farklı, yeni, duygusal, romantik kasım ayı ile ilgili sözler 2024...

Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI 2024

Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)

Kasım'da açan çiçektir aşk.

Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi…

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan

Hoşgeldin Kasım Ayı sözleri 2024 | Resimli, duygusal, anlam dolu, kısa-uzun Kasım sözleri ve mesajları

Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

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