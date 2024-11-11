İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahsi teşvik eden ve öven paylaşımlar yapanlara yönelik bir soruşturma başlattı. "Yasadışı bahse teşvik" suçu kapsamında yürütülen bu soruşturma dahilinde 23 kişinin gözaltına alınması için talimat verildi. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden bri olan İbrahim Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Fenomenin Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...