  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahsi teşvik eden ve öven paylaşımlar yapanlara yönelik bir soruşturma başlattı. "Yasadışı bahse teşvik" suçu kapsamında yürütülen bu soruşturma dahilinde 23 kişinin gözaltına alınması için talimat verildi. Bu kapsamda gözaltına alınan isimlerden bri olan İbrahim Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Fenomenin Instagram'da 19 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:00
İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Yılmaz gözaltına alındı. YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, fenomen isme dair merak edilen tüm detaylar...

İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Çorumludur. Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına güvenlik sektörüyle adım atan Yılmaz, bu alandaki kariyerini kendi güvenlik şirketini kurarak sürdürmüştür.

İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?

Yılmaz, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, medyada da adını duyurmuştur. Dünyaca ünlü ekonomi dergilerinden Forbes'a konuk olmuş ve sektördeki başarılarını geniş bir kitleye tanıtmıştır. Ayrıca, oyunculuk kariyerine de zaman zaman dizilerde yan rollerde yer alarak devam etmiştir.

Son dönemde sosyal medyada oldukça aktif olan İbrahim Yılmaz, eğlenceli videolarıyla büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. Özellikle "Beni takip ediyor musun?" konseptiyle dikkat çeken Yılmaz, bu tarz videolarla sosyal medyada kendine geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir. Yılmaz, müzikle de ilgilenmekte olup, 2023 yılında "Bir İyilik Yap" adlı şarkısını çıkararak müzik kariyerine adım atmıştır.

İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı! İbrahim Yılmaz ne iş yapıyor?
SON DAKİKA SON DAKİKA