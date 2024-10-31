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İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

İnci Taneleri 20. bölüm Kanal D dizi ekranı ile birlikte bekleniyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ,Selma Ergeç ve Kubilay Aka' yI buluşturan dizinin yeni bölümünde Azem'in Nehir'in nikahına gitmesiyle birlikte gerilim başlıyor. Dilber ve arkadaşları düğüne eğlence katarken kendisi kızından uzak duruyor. Her şey güzel geçerken bir anda patlayan silahlarla gece alt üst oluyor. Yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça

Giriş Tarihi: 31.10.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:34
İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

İnci Taneleri son bölüm izle araştırmalara başladı. Kanal D ekranlarında her perşembe günü seyirciyle buluşan dizide az çocukları ile arasında yaşanacaklar izleyicilerde merak uyandırdı. İşte Kanal D ile İnci Taneleri 20. bölüm izle tek parça full HD

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Azem, Nehir'in düğününe gider ve kızına düğün hediyesini takmak için ayağa kalkar. Bu sırada Reyyaz'ın adamları Azem'i vurmak için harekete geçer. Azem, vurulacak mı?

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

Azem Nehir'e hem çok yakın hem çok uzaktır. Dilber ve Piraye'nin karşılaşması ikisinin arasında soğuk rüzgarın yeniden esmesine neden olur.

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE || Kanal D dizi ekranı ile İnci Taneleri son bölüm izle tek parça, full HD

Cihan ve arkadaşlarının sabıka kayıtlarını öğrenen Mahun bu durumdan çok rahatsız olur. Azem'in ve Dilber'in Nehir'in düğününe sürpriz katılımı geceye damgasını vurur. Düğünde Azem'in kızıyla göz göze geldiği an patlayan, silahlar her şeyi bölecektir.

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