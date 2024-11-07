İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
İnci Taneleri dizisinin 21. bölümü, Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı bu sürükleyici yapımda, yeni bölümde gerilim dolu anlar yaşanacak. Azem, Nehir'in en özel gününe düşen gölgeyle sarsılır. Tüm sorunlara rağmen Azem'in bir hayali gerçek olur. Cihan, babası ile arasındaki tüm duvarları kaldırır. Artık Azem, ona tüm kalbini açan oğlunu korumak için elinden geleni yapacaktır. Yeni bölümde neler olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. İnci Taneleri 21. bölümünü, Kanal D ekranlarından full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izlemek için detaylar haberin devamında!
Giriş Tarihi: 07.11.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:00