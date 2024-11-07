  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İnci Taneleri dizisinin 21. bölümü, Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı bu sürükleyici yapımda, yeni bölümde gerilim dolu anlar yaşanacak. Azem, Nehir'in en özel gününe düşen gölgeyle sarsılır. Tüm sorunlara rağmen Azem'in bir hayali gerçek olur. Cihan, babası ile arasındaki tüm duvarları kaldırır. Artık Azem, ona tüm kalbini açan oğlunu korumak için elinden geleni yapacaktır. Yeni bölümde neler olacağı ise büyük bir merak konusu oldu. İnci Taneleri 21. bölümünü, Kanal D ekranlarından full HD, kesintisiz ve tek parça olarak izlemek için detaylar haberin devamında!

Giriş Tarihi: 07.11.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:00
İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kanal D'nin popüler dizisi İnci Taneleri, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrolünde yer aldığı dizi, heyecan verici yeni bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan yapımda, bu hafta neler yaşanacak merak konusu. İşte, 7 Kasım Kanal D İnci Taneleri yeni bölüm kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…

İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ 20. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Kanal D ekranlarından yayınlanan yeni yapımın oyuncu kadrosu belli oldu. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler oynayacak. Dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yaparken senaryosu ise Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı.

İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU
İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri büyük beğeni topladı!

İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
SON DAKİKA SON DAKİKA