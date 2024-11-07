İNCİ TANELERİ 21. BÖLÜM İZLE: 7 Kasım Kanal D Inci Taneleri yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri büyük beğeni topladı!