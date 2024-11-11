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İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube'de!

İŞKUR, 88 bin 848 personel alımı yapacak! e-şube üzerinde başvurular alınıyor. Türkiye İş Kurumu, işverenlerle iş birliği yaparak KPSS'siz yüzlerce farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştiriyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları duyuruldu. Resmi web sitesinde yayımlanan ilana göre, temizlik personelinden makineciye, sekreterden tekstil işçisine, güvenlik görevlisinden şoföre, aşçıdan çeşitli diğer pozisyonlara kadaryüzlerce seçenek iş arayan vatandaşları bekliyor. İşte İŞKUR 88.848 personel alımı başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:04
İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube’de!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 88 bin 848 personel alımı yapacağını duyurdu! Resmi internet sitesinde yayımlanan ilana göre, elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni gibi farklı branşlardan yüzlerce pozisyon için başvurular, İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden yapılıyor. İşte, İŞKUR açık iş ilanları listesi ve başvuru ekranı...

İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube’de!

Türkiye İş Kurumu, ekim ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube’de!

İŞKUR 88.848 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 88.848 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube’de!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube’de!

88 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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