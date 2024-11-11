İŞKUR 88 BİN 848 PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTSIZ! Elektrikçi, şoför, güvenlik, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci... e-şube'de!

İŞKUR, 88 bin 848 personel alımı yapacak! e-şube üzerinde başvurular alınıyor. Türkiye İş Kurumu, işverenlerle iş birliği yaparak KPSS'siz yüzlerce farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştiriyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları duyuruldu. Resmi web sitesinde yayımlanan ilana göre, temizlik personelinden makineciye, sekreterden tekstil işçisine, güvenlik görevlisinden şoföre, aşçıdan çeşitli diğer pozisyonlara kadaryüzlerce seçenek iş arayan vatandaşları bekliyor. İşte İŞKUR 88.848 personel alımı başvuru ekranı...