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KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

2024 yılı için kamu personel alımları arama motorlarında mercek altına alındı. Çeşitli devlet kurumları, kasım ayı itibariyle ihtiyaç duydukları kadrolar için başvuru süreçlerini başlattı. Kamuya memur alımı yapmak üzere ilanlar yayınlayan kurumlar, başvuru takvimlerini ve diğer önemli bilgileri adaylarla paylaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da dahil olmak üzere birçok kamu kurumu, 2024 yılı için personel alımlarını duyurdu.Devlet dairelerinde, belediyelerde ve diğer kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, hangi kurumların personel alımı yaptığını, başvuru tarihlerini, kontenjan bilgilerini ve diğer detayları araştırmaya başladı. Peki, kamu personeli alımı başvuruları hangi kurumlarda yapılacak, başvuru tarihleri ve süreçler nasıl işliyor?

Giriş Tarihi: 06.11.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:08
KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

2024 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu personeli alım ilanları yayımlandı. Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar, başvuru koşullarını ve detaylarını araştırmaya başladı. Kamu kurumlarında farklı kadrolarda personel alımı yapılacak ve bu alımlar, her kurumun ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Askeri personel, öğretim üyeleri, zabıta, işçi, memur, sözleşmeli personel ve uzman yardımcıları gibi çeşitli kadrolara alımlar yapılacak. İşteye, kamuya memur alımı yapan kurumlar listesi ve başvuru tarihleri haberin devamında...

KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

Kamu kurumları, çeşitli alanlarda personel alımlarını sürdürüyor. Kamu personeli olma hedefiyle başvuru yapmayı planlayan adaylar, hangi kurumların alım yaptığını öğrenmek için düzenli olarak yayımlanan ilanları mercek altına aldı. Özellikle, birçok kamu kuruluşu yılın belirli dönemlerinde farklı pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Başvuru yapacak adaylar, başvuru koşullarını ve tarihlerine dikkat ederek bu fırsatları değerlendirebilirler.

İşte kamuya memur alımı yapılacak o kurumlar ve başvuru tarihleri şöyle;

KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?
KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

KAMU PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TARİHLERİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (22 Ekim - 5 Kasım)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (22 Ekim - 5 Kasım)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK (21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (21 Ekim - 5 Kasım)

KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (21 Ekim - 4 Kasım)

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