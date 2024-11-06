KAMUYA MEMUR ALIMI KURUMLAR LİSTESİ VE BAŞVURU TAKVİMİ 2024 | Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kurumlar alım yapacak?

Kamu kurumları, çeşitli alanlarda personel alımlarını sürdürüyor. Kamu personeli olma hedefiyle başvuru yapmayı planlayan adaylar, hangi kurumların alım yaptığını öğrenmek için düzenli olarak yayımlanan ilanları mercek altına aldı. Özellikle, birçok kamu kuruluşu yılın belirli dönemlerinde farklı pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Başvuru yapacak adaylar, başvuru koşullarını ve tarihlerine dikkat ederek bu fırsatları değerlendirebilirler.

İşte kamuya memur alımı yapılacak o kurumlar ve başvuru tarihleri şöyle;