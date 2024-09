KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan dizi geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlarda yerini aldı. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi her hafta farklı bir entrikayla izleyiciyi şaşırtırıyor.Arslanlar ve Ünallar arasında Alev bebek gerginliği sürerken Giray ve üvey annesinin ilişkisi adeta bomba gibi düşmüştür. İki aile için de her şey daha da çıkmaza girmektedir. İşte Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz, tek parça, HD izle…