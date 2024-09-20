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KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan dizi geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlarda yerini aldı. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi her hafta farklı bir entrikayla izleyiciyi şaşırtırıyor.Arslanlar ve Ünallar arasında Alev bebek gerginliği sürerken Giray ve üvey annesinin ilişkisi adeta bomba gibi düşmüştür. İki aile için de her şey daha da çıkmaza girmektedir. İşte Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz, tek parça, HD izle…

Giriş Tarihi: 20.09.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 20:50
KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

Kızılcık Şerbeti yeni sezona hızlı bir şekilde giriş yaptı. Geçtiğimiz sezonun finalinin etkisi hala sürerken yeni sezonda Alev'in ölümü, Meri'nin gelişi ve Giray'ın üvey annesiyle ilişkisi yaşanacak olan kaosun ayak seslerini ilk bölümden seyirciye duyurdu. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ İZLE

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti bu hafta 68. bölümü ile ekrana geliyor.

20 Eylül 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ünallar'ın evine bomba düşmüş gibidir. Öğrendikleri gerçek tüm ilişkileri derinden sarsmış, herkes birbirine düşman kesilmiştir. Ancak ilk olarak öncelik Görkem'in sağlık durumudur.

KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

Olaylı gecenin devamında Görkem'in hastaneye yetiştirilmesi ve onun Fatih'e yaptığı şantaj neticesinde durumu kurtarma değilse de vakit kazanma hesaplarını yaşarlar. Kıvılcım ise kendini berbat hissetmekte, hayatta en güvendiği adam tarafından aldatıldığı duygusu ile yanlış yollara sürüklenmek üzeredir.

KIZILCIK ŞERBETİ 68.BÖLÜM CANLI İZLE | Show TV canlı yayını ile Kızılcık Şerbeti 68.bölüm kesintisiz izle ekranı

Tüm bu karmaşanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Kıvılcımlar'ın evine büyük bir acı düşer. Alev doğum yaparken ölmüştür. Doğurduğu bebek, Kıvılcım ve Abdullah arasında velayet savaşına neden olacaktır.

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