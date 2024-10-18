KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.