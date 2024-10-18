KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim son uçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihleri çevrildi. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar düz memur atama puanlarını sorgulama başladı. Araştırmalarda en düşük ve en yüksek puanla girilen memurluklar da sorgulanıyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren memur adayları için 50-55-60-65-70 -70 ve 80 puanla alım yapan memurluklar sıralandı. Peki 2024 KPSS memur atama puanları belli oldu mu? İşte KPSS 2024 düz memur atama puanları