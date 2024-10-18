  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim son uçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihleri çevrildi. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar düz memur atama puanlarını sorgulama başladı. Araştırmalarda en düşük ve en yüksek puanla girilen memurluklar da sorgulanıyor. Tercih işlemlerini gerçekleştiren memur adayları için 50-55-60-65-70 -70 ve 80 puanla alım yapan memurluklar sıralandı. Peki 2024 KPSS memur atama puanları belli oldu mu? İşte KPSS 2024 düz memur atama puanları

Giriş Tarihi: 18.10.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:27
KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

En düşük puanla ve en yüksek puanla alım yapan düz memurluklar gündemde. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim taban puanlarının belli olmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak için tercih işlemlerini bekleyen adayların listeleri hazırlanmaya başladı. KPSS düz memur taban puanları ve kontenjanları için bekleyiş başladı. İşte KPSS 2024 düz memur atama puanları...

KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla alım yapan memurluklar 2024: KPSS 2024 düz memur atama puanları en yüksek ve en düşük puanla...

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

SON DAKİKA SON DAKİKA