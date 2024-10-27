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KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sürecini bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,70, 71,72,73,74,75,80 puanla atanan kurum ve kuruluşlar, tercih süreci öncesinde KPSS sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından mercek altına alındı. KPSS P1,P2,P3,P93,P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar listelendi. Peki, KPSS merkezi atama puanları kaç, memur alımı puan türleri ne? İşte, KPSS ( lisans, ön lisans, ortaöğretim) atama puanları...

Giriş Tarihi: 27.10.2024 01:27 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 01:31
KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

KPSS merkezi atama puanları listeleniyor. ÖSYM duyuruları ile KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sürecini yakındna takip eden adaylar, aynı zamanda merkezi atama puanlarına odaklandı. Aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak olan adaylar için KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 puanla nereye girilir sorusu yanıt arıyor. İşte, KPSS merkezi atama puanları ÖSYM 2024!

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak.

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

KPSS A VE B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim atama ve taban puanları

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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