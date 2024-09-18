  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans taban ve atama puanların sınava giren adayların araştırmaları arasına girdi. Söz konusu sınav 1 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların ilan edilen takvim doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılacak. Memur adayları tercih sürecinde puanlarına göre ve kurumların taban puanlarını dikkate alarak listelerini oluşturacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları

Giriş Tarihi: 18.09.2024 05:53 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 05:53
KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

Ön lisans ile atama yapılan kadrolar için taban puanhları araştırması başladı. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar tercih listelerini oluşturmaya başladı. İşte KPSS ön lisans taban ve atama puanları

KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

KPSS LİSANS KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans atama puanları yıllara göre, açılan kadrolara ve şehirlere göre değişkenlik gösterir. Son olarak 2024 yılında yapılan yerleştirme işlemlerinde kullanılan taban puanlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA