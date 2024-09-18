KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ: ÖSYM ile 50-60-65-70-80 puanla KPSS B grubu hangi kadroya girilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans taban ve atama puanların sınava giren adayların araştırmaları arasına girdi. Söz konusu sınav 1 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların ilan edilen takvim doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılacak. Memur adayları tercih sürecinde puanlarına göre ve kurumların taban puanlarını dikkate alarak listelerini oluşturacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları