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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS ön lisans taban puanları, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından yakından takip ediliyor. 1 milyon 205 bin 899 adayın katılım sağladığı oturumlar sonrasında adaylar yeni dönemde KPSS önlisans atama ve taban puanları araştırılırken, bir yandan da önlisans puanıyla alım yapan kurum ve kuruluşlar listesini yakından inceliyor. KPSS ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, KPSS ön lisans kaç puanla memur olunur, atama puanı kaç? KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:12
KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla KPSS taban ve atama puanları yakından inceleniyor. 2 yılda bir gerçekleşen sınav için gözler atama puanları ile birlikte tercih takvimine de çevrildi. Adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih listesini oluşturacak. Ancak ÖSYM tarafından KPSS önlisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Peki, KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girebilirim, atama puanı kaç? KPSS önlisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS ÖN LİSANS 2024 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 ve KPSS-2024/5 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS-2024/5 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2024/1 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS A VE B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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