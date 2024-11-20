KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? KPSS önlisans taban puanları kaç, 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanaırım?

KPSS ön lisans taban puanları, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından yakından takip ediliyor. 1 milyon 205 bin 899 adayın katılım sağladığı oturumlar sonrasında adaylar yeni dönemde KPSS önlisans atama ve taban puanları araştırılırken, bir yandan da önlisans puanıyla alım yapan kurum ve kuruluşlar listesini yakından inceliyor. KPSS ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, KPSS ön lisans kaç puanla memur olunur, atama puanı kaç? KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...