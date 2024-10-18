KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS lise 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanılır?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumunun sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilmek için listelerini oluşturdular. ÖSYM ekranından ilan edilecek takvim ve kılavuz ile netleşecek olan işlemlerden önce kamu kurumlarında memur olarak yer almak isteyen lise mezunu adaylar için süreç başlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye yerleşilir? İşte KPSS lise memurluk puanları…