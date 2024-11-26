KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarının sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS 2024 tercih tarihleri adaylar tarafından beklenmeye başladı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Puanlarıyla belediyelerin, üniversitelerin, enstitülerin vb. kurumların kadrolara atama gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte tercih takvimi ve detaylar