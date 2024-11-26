  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı tüm oturumlarının sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS 2024 tercih tarihleri adaylar tarafından beklenmeye başladı. Lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Puanlarıyla belediyelerin, üniversitelerin, enstitülerin vb. kurumların kadrolara atama gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte tercih takvimi ve detaylar

Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:26
KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS tercih tarihleri ve kılavuzu 2024 detayları memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kılavuza dair detaylar ÖSYM ekranından ilan edilecek. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?

KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS, LİSANS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen KPSS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı.
KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih kılavuzlarına dair herhangi bir açıklama gelmesi halinde yer vereceğiz.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?
2024-KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?
İŞTE KPSS P1, P2 VE P3 PUAN TÜRÜNE GÖRE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P1 puanıyla alım yapan kurumlar;
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
BİST Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
SON DAKİKA SON DAKİKA