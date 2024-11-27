60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma konusu, özellikle borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar, biriken borçlarını 60 aya kadar yapılandırma fırsatına sahip olacak. Bu düzenleme, borçluların yapılandırma başvurularını en geç 1 yıl içinde yapmalarını şart koşuyor. Bu kapsamda, borçlu vatandaşlar kredi kartı borcu yapılandırma sürecini araştırmaya başladı. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılacak?