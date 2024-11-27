60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Yayımlanan düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 26/09/2024 tarihli ve 10972 sayılı kararı ile şu düzenlemeleri yaptı:

Kredi Kartı Yapılandırması:

Karar tarihi itibarıyla, bireysel kredi kartlarının dönem borcunun asgari tutarı ödenmemiş olan mevcut borç bakiyeleri, kart hamillerinin talebiyle 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ancak, borcun %50'si ödenene kadar kartın limitinin artırılmaması şartı getirildi.



İhtiyaç Kredisi Yapılandırması:

Karar tarihi itibarıyla, anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredisi borçları, borçlu tarafından 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olarak yeniden yapılandırılabilecek.

Bu yeni düzenlemelerle, borçlulara ödeme güçlüklerini aşma konusunda önemli bir fırsat sunulmuş oldu.