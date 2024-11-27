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60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma konusu, özellikle borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar, biriken borçlarını 60 aya kadar yapılandırma fırsatına sahip olacak. Bu düzenleme, borçluların yapılandırma başvurularını en geç 1 yıl içinde yapmalarını şart koşuyor. Bu kapsamda, borçlu vatandaşlar kredi kartı borcu yapılandırma sürecini araştırmaya başladı. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak ve taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:56
60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerine yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, 60 ay süreyle biriken borçlarını yapılandırma fırsatı sunuluyor. İşte, 60 aya kadar yapılandırılabilecek kredi kartı borçlarıyla ilgili detaylar...

60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle ilgili önemli adımlar attı. TCMB, kredi kartı işlemlerine uygulanan azami faiz oranlarına dair tebliğde değişiklik yaparak, bu düzenlemeyi Resmi Gazete'de yayımladı. Ayrıca, BDDK'nın konuya ilişkin kararı da resmi internet sitesinde duyuruldu.

60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

Yayımlanan düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 26/09/2024 tarihli ve 10972 sayılı kararı ile şu düzenlemeleri yaptı:

Kredi Kartı Yapılandırması:

Karar tarihi itibarıyla, bireysel kredi kartlarının dönem borcunun asgari tutarı ödenmemiş olan mevcut borç bakiyeleri, kart hamillerinin talebiyle 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ancak, borcun %50'si ödenene kadar kartın limitinin artırılmaması şartı getirildi.


İhtiyaç Kredisi Yapılandırması:

Karar tarihi itibarıyla, anapara ve/veya faiz ödemeleri 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredisi borçları, borçlu tarafından 1 yıl içinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olarak yeniden yapılandırılabilecek.
Bu yeni düzenlemelerle, borçlulara ödeme güçlüklerini aşma konusunda önemli bir fırsat sunulmuş oldu.

60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel kredi kartı borçlarının 60 aya kadar yapılandırılabileceği duyuruldu. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, mevcut kredi kartı borçlarını 60 ay vadeyle taksitlendirebilecek. Yapılandırma işlemiyle birlikte, her ay ödenecek taksit miktarı, o dönemin asgari ödeme tutarına eklenecek. Bu yeni düzenleme, borçlu vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

60 aya varan imkan! Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, şartları neler?

KREDİ KARTI BORCU ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ?

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni oranlara göre, Türk lirası ile yapılan kredi kartı işlemlerinde, dönem borcu 25 bin TL'nin altında olanlar için azami akdi faiz oranı %3,5, azami gecikme faiz oranı ise %3,8 olarak belirlendi. Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla %4,25 ve %4,55, 150 bin TL'nin üzerindeki borçlar için ise %4,75 ve %5,05 olarak uygulanacak.

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